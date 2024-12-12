لا تتناول هذا المشروب إذا كنت مصابًا بمرض السكر

كتبت فاطمة خليل

فى حين أن الأعشاب مفيدة لمرضى السكر، فإن العديد منها تتفاعل مع أدويتك ويمكن أن يكون لها آثار خطيرة على صحتك، لذا، فمن الأفضل تجنب شرب هذه الأنواع وإيجاد مشروب عشبى يناسبك، وذلك بجانب التركيز أيضًا على النظام الغذائى وتغييرات نمط الحياة، مثل البقاء نشطًا بدنيًا وتناول المزيد من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية التى تساعد على خفض نسبة السكر فى الد، بحسب موقع "تايمز ناو".

مع حالة صحية مزمنة مثل مرض السكر حيث تتناول أدوية، من المهم التأكد من أنك لا تضيف المزيد من المكملات الغذائية إلى روتينك اليومي.

أكد الأطباء أن بعض الأعشاب يمكن أن تتفاعل مع الأدوية أو يكون لها تأثير خطير على مستويات السكر فى الدم، مما يؤدى إلى نقص السكر في الدم ومشاكل أخرى أيضًا، لذا يجب التأكد من الطبيب قبل تناول الأعشاب.

أعشاب يجب ألا تشربها إذا كنت تعاني من مرض السكر

البابونج

البابونج هو شاي عشبي خالٍ من الكافيين وله العديد من الفوائد الأخرى، بما في ذلك تنظيم الهضم والصحة العقلية والنوم، وعلى الرغم من وجود الكثير من الفوائد، إلا أن الشاي ليس لمن يعانون من مرض السكر من النوع 2.

يمكن أن تتفاعل أدوية السكر مثل الوارفارين بشكل خطير مع البابونج، ما يتسبب في سيولة الدم وزيادة خطر النزيف، ومع ذلك، يقول الأطباء إذا كنت مصابًا بمرض السكر لكنك لا تتناول الأدوية، فيمكنك الاستمتاع بشاي البابونج المفيد للغاية.

الحلبة

الحلبة من أفضل العلاجات العشبية لمرض السكر وإدارة سكر الدم فهو يساعد على تحسين نسبة الجلوكوز في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية. ومع ذلك، فإن هذا الشاي ليس آمنًا للجميع.

وفقًا للخبراء فإن الحلبة لها تأثير خافض للسكر في الدم وتسبب انخفاضًا في مستويات السكر في الدم. يتفاعل الحلبة أيضًا مع أدوية سيولة الدم، مما يسبب القلق بشأن مشاكل القلب أيضًا.

كيف تعتني بصحتك إذا كنت تعاني من مرض السكر

المفتاح الحقيقي لعلاج مرض السكر هو اتباع نظام غذائي صحي ومغذي إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تناول الكثير من الألياف

تساعدك الألياف على الشعور بالشبع وتوازن مستويات السكر في الدم، أضف طعامًا غنيًا بالألياف إلى كل وجبة ووجبة خفيفة لتنظيم حالتك.

تناول الفاكهة

تساعد الفاكهة على تنظيم مستويات الجلوكوز وإدارة السكر بشكل أفضل يمكنك إقرانها بالدهون الصحية والبروتين، مما يبطئ هضم الكربوهيدرات.

أضف الخضراوات

الخضراوات هي أفضل طعام صديق لمرضى السكر لأنها منخفضة الكربوهيدرات ومحملة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها تضيف الشعور بالشبع لأن معظمها غني بالألياف.