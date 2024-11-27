أعراض غير متوقعة لارتفاع السكر في الدم تظهر على الوجه

كتبت إيناس البنا

حدد الأطباء علامات تحذيرية لارتفاع نسبة السكر في الدم على وجهك والتي لا يجب عليك تجاهلها أبدًا، ووفقًا لموقع جريدة "ميرور" البريطانية، هناك علامات معينة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومن المهم الانتباه لها، ويوضح أن بشرة وجهك يمكن أن تكشف "الكثير عما يحدث داخليًا" فيما يتعلق بصحتك.

النظر إلى وجه الشخص يمكن أن يعطيك الكثير من الأدلة حول ما يحدث في الداخل، كما أوضح أن "ارتفاع نسبة السكر في الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع سكر الدم، يمكن أن يكون سيئًا لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا تُرك دون علاج".

وأضاف أن عدم علاجه قد يؤدي إلى تلف الكلى والأعصاب والعينين والأوعية الدموية، بل وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب التاجية، كما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين، وهو "تراكم لمادة دهنية في الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى تضييقها وزيادة ضغط الدم.

علامات السكر على الوجه

ـ أول هذه العلامات إذا كان وجهك منتفخًا فقد يكون لديك "كمية زائدة من الأنسولين"، ويضيف أن شكل عينيك قد يكون أيضًا مؤشرًا على وجود مشكلة تتعلق بارتفاع نسبة السكر في الدم، ويوضح أن "العيون المحتقنة" هي علامة على وجود مشكلة صحية كامنة.

- تشمل الأعراض الأخرى انتفاخ الأنسجة حول العينين، وهو ما يفسره التقرير بأنه قد يشير إلى "احتباس السوائل في الكلى"، ويضيف أيضًا إلى أن تراكم الدهون المرئية تحت الذقن، قد يكون مرتبطًا بارتفاع مستويات السكر في الدم.

- ملمس الجلد هو عامل آخر يجب الانتباه إليه، وأوضح أنه إذا كانت البشرة دهنية، فقد يعني ذلك أن الشخص لديه مستويات عالية من الأندروجينات المرتبطة بمستويات عالية من الأنسولين.

- الجلد الجاف المتقشر هو علامة أخرى على أن صحتك ليست في أفضل حالاتها وأن مستويات السكر في الدم قد تكون مرتفعة.

ـ ويكشف خبراء الصحة أن آخر الأعراض التي يجب الانتباه إليها هي حب الشباب، فيمكن أن يأتي حب الشباب نتيجة ارتفاع الأندروجينات، وهو في الواقع الكثير من الأنسولين.

ويضيف أنه إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض على وجهك، فمن الجيد زيارة طبيبك العام لفحص مستويات السكر في الدم، ويوضح أن الطبيب يمكنه إجراء فحص دم بسيط للتأكد من أن مستويات السكر في الدم ليست مرتفعة بشكل مفرط.