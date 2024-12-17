هيئة الدواء: تصنيع الأنسولين محليا يخفض 30 مليون دولار من استيراد العقار

كتبت أمل علام

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال الاحتفال بإطلاق إنتاج الدفعة الاولى من الانسولين العالمى المنتج فى مصر، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم هذه المناسبة الهامة، والتي تمثل علامة فارقة في مسيرة التصنيع الدوائي في مصر، حيث نحتفل اليوم بإطلاق أول دفعة من عقار الانسولين محلًيا، وهو إنجاز نفخر به جميًعا كونه يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية،وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة التصنيع المحلي، ودعم الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواء.

وأضاف، إن الشركة المنتجة للانسولين، بما حققته اليوم، تثبت أن مصر ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل شريك فاعل في صناعتها، من خلال إتباعها للقواعد المنظمة والدلائل الإرشادية التي وضعتها هيئة الدواء المصرية،

بالإضافة إلى التزامها بالقواعد العالمية في نقل تكنولوجيا التصنيع من الشركة العالمية المتعاونة معها فى الإنتاج، موضحا إن الشركات الوطنية القادرةعلى المنافسة العالمية فإنها تقدم نموذجا مشرفا، مضيفا، إن هذا الانجاز يستهدف توطين إنتاج أحد أهم الأدوية الحيوية التي تمثل شريان حياة لملايين المرضى، حيث يعتبر واحدا من أكثر الأدوية مبيعا حيث سيحقق – بنهاية الربع الثالث من عام 2024 الى 1.13 مليار جنيه من المبيعات بواقع 1.47 مليون عبوة، وبالإضافة إلى دوره في تحسين جودة الرعاية الصحية للمصريين، فإن هذا الانجاز يسهم مباشرة في خفض الفاتورة الاستيرادية – البالغة لهذا المستحضر فقط حتى نهاية سبتمبر الماضي – الـ 30 مليون دولار، مما يعزز من استدامة منظومة الأدوية في مصر ويضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال التصنيع الدوائي.

وقال، إننا في هيئة الدواء المصرية نؤكد التزامنا الكامل بدعم مثل هذه المشروعات الوطنية الكبرى، وبتوفير البيئة التنظيمية التي تمكن الشركات من تحقيق الريادة والابتكار ونعمل دائًما على مواكبة التطورات العالمية لضمان أن تكون المنتجات الدوائية المصرية على أعلى مستويات الجودة، بما يلبي تطلعات شعبنا العظيم، مضيفا، ان هذا الاحتفال هو احتفال بمستقبل واعد لصناعة الدواء في مصر، ومساهمة فاعلة في تحقيق الأمن الدوائي لبلدنا.