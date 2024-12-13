هيئة الدواء تكشف عن 5 قنوات إلكترونية خصصتها للاستفسار عن توافر الأدوية

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن 5 قنوات إلكترونية خصصتها للتواصل مع الجمهور والإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات والاستشارات الدوائية، حيث تعمل على مدار الساعة وتقدم خدماتها للجمهور بالمجان.

وقالت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنها تنفذ استراتيجية الدولة الخاصة بتعزيز آليات التواصل مع المواطن المصري، خاصة رقمنة الخدمات التي تسهل التواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وفهم رغباتهم.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن رقمنة الخدمات يساعد المواطنين على التواصل السريع والآمن، مشيرة إلى أن رفع الوعى الدوائي بين الجمهور يساعد على تحقيق مستهدفات الهيئة التى تتعلق بالاستخدام الآمن والرشيد للدواء.

وأوضحت الهيئة، أنها تؤمن بتطوير الحلول الرقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين، وتعزيز دورها الرقابي والتوعوي، وحثت الهيئة المواطنين على التواصل والتفاعل مع الخدمات الخاصة بالبلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لها؛ حيث تقوم الإدارات المعنية بهيئة الدواء المصرية باستقبال البلاغات والاستفسارات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الخدمات الرقمية تشمل:

1. "توافر" للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/

2. "أثر جانبي" للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية ‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar

3. "مخالفة" للإبلاغ عن المخالفات التي تصدر عن المؤسساتالصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها (مثل: أدوية مهربة-أدوية مغشوشة- أدوية منتهية الصلاحية – أدوية مباعة أزيد من السعر الجبري – الإتجار في العينات المجانية)

https://www.edaegypt.gov.eg/ar

4. "استشارة دوائية" وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar

5. "إعلان غير ملائم" للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar