نائب رئيس الوزراء: نوفر 90% من احتياجاتنا الدوائية بالتصنيع المحلى

كتبت أمل علام

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، خلال الاحتفال باطلاق اول انسولين عالمى ينتج فى مصر، إننا سعداء أن نكون هنا فى الاحتفال بتوطين الانوسلين فى مصر، موضحا إن صناعة الدواء يعتبر أمن قومى ولدينا أكثر من 170 مصنع مصرى لإنتاج احتياجات المواطن المصرى.

وأضاف، إن 90% من احتياجاتنا من الدواء يتم انتاجها فى مصر، ويتم استيراد 10 % فقط من احتياجنا، ونهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتى، مضيفا ان الانسولين من الأدوية الحيوية الهامة، حيث أن نسب الاصابة بالسكر فى مصر تصل لــ 15.5%، طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويوجد لدينا 55 الف طفل مصاب بالسكر فى مصر.

وأوضح، إننا ننفق 3 مليار جنية سنويا على الأمراض السارية "المزمنة"، مضيفا، إنه تم إنشاء 175 مركز لعلاج السكر ولدينا متخصصين لعلاج المرض، ولدينا مراكز متخصصة لعلاج السكر وبشكل مجانى، ونحتاج 17 مليون جرعة سنويا، وننتج حوالى 12 مليون جرعة قبل ما يتم إنتاج الانسولين المصنع الجديد فى مصر.

وقال: لن يكون هناك احتياج للأنسولين بعد إنتاجه فى مصر، مؤكدا، إن الشركة المنتجة للانسولين حققت انجازات كبيرة فى إنتاج معظم الأدوية الحيوية، موضحا إن الشركة لديها منتجات حيوية من أدوية الايدز، وكورونا، والأدوية البيولوجية، وحاليا تم إنتاج الانسولين، كما أنها تطور من منتجاتها، موضحا، إننا لا نقف على فكرة التصنيع فقط، ولكن أيضا تطوير المنتج من خلال توفير البنية التحتية من العلماء والباحثين والمراكز البحثية لتطوير منتجات جديدة ويكون مصدر التطوير هو مصر، ونحتفل اليوم بالانجاز القومى، وتوفير الدواء لأن الدواء هو أمن قومى وخصوصا أدوية السكر.