اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:51 ص
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نائب رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق أول أنسولين عالمى ينتج فى مصر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:11 ص
نائب رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق أول أنسولين عالمى ينتج فى مصر نائب رئيس الوزراء خلال الاحتفالية
كتبت أمل علام

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بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عقد اليوم بالقاهرة مؤتمرا صحفيا للإحتفال بإطلاق أول أنسولين عالمى ينتج فى مصر، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية.

يشهد الاحتفالية كل من الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من المسئولين والمتخصصين بتوطين صناعة الدواء فى مصر، والدكتور رمضان أبو جناح وزير الصحة فى ليبيا و الدكتور رياض ارمانيوس العضو المنتدب للشركة المنتجة للانسولين ونبيل داود، نائب مدير احدى الشركات، والدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، بـالمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

 







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