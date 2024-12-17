اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مواعيد امتحانات نصف العام.. يبدأ تقييم الطلاب الأسبوع المقبل حتى 23 يناير

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:43 ص
مواعيد امتحانات نصف العام.. يبدأ تقييم الطلاب الأسبوع المقبل حتى 23 يناير طلاب الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات نصف العام حيث يبدأ تقييم الطلاب بداية من الأسبوع المقبل فى المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع، على أن يستمر تقييم الطلاب فى امتحانات الترم الأول حتى 23 يناير المقبل ويحصل الطلاب على اجازات أثناء فترة التقييمات بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعدم عقد تقييمات أيام  6 و7 و8 و19 يناير 2025.

وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى إعلان جداول امتحانات نصف العام 2025، حيث تعتمد كل مديرية تعليمية الجداول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية أو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، بعد عرض المواعيد على المحافظ المختص على أن تشمل مواعيد تقييم الطلاب بالمواد الدراسية الأساسية خلال الفترة من 11 حتى 23 يناير المقبل، أما الفترة من الأسبوع المقبل يتم التقييم فى مواد الأنشطة وغير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات.







مشاركة

جدول امتحانات نصف العام 2025

مواعيد امتحانات نصف العام

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

امتحانات نصف العام 2024

موعد امتحانات نصف العام 2025

امتحانات الترم الأول 2025

جدول امتحانات الأزهر 2025

موعد امتحانات الترم الأول

امتحانات الترم الأول 2025 ابتدائي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

امتحانات نصف العام

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2024



الموضوعات المتعلقة

جدول امتحانات نصف العام 11-1-2025.. المديريات تعلنها قريبا للطلاب

الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:02 م

وكيل وزارة التعليم بالجيزة يوضح حقيقة إعادة تقييمات الطلاب

السبت، 14 ديسمبر 2024 04:28 م

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد التعديل

السبت، 14 ديسمبر 2024 02:56 م

المديريات التعليمية تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2025.. وتعلن أرقام جلوس الطلاب بالمدارس وانتهاء وضع أسئلة الاختبارات وطباعتها.. وتوجه بالانتهاء من المناهج الدراسية فى موعدها المقرر طبقا للخطة الزمنية

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة