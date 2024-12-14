وكيل وزارة التعليم بالجيزة يوضح حقيقة إعادة تقييمات الطلاب

كتب محمود طه حسين

قال سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه لن يتم إعادة التقييم لكل الطلاب ولكن استجابة لأولياء الأمور الذين لم يؤدي أبنائهم تقييمات شهر نوفمبر وأكتوبر الماضى أو امتحانات الشهر لظروف قهرية أو صحية سيتم إعادة التقييم لهم بشرط تقديم ما يفيد أنه كان لديهم عذر قانونى منعهم من أداء التقييم فى موعده المحدد له.

انتهت خلال الأيام الماضية امتحانات الشهور لـ صفوف النقل للفصل الدراسي الأول، حيث أدى الطلاب تقييم شهر نوفمبر وتم تصحيح امتحان الشهر من خلال المدرسة بالتنسيق مع اللجان الفنية بالإدارات التعليمية، مع إضافة درجات التقييم لأعمال السنة، فيما تستعد المديريات والإدارات التعليمية لتقييم نهاية الفصل الدراسي الأول أو امتحان الفصل الدراسي الأول الذى يعقد فى يناير المقبل.

وأدى طلاب صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى امتحان شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، فيما يستعد الطلاب لأداء امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.