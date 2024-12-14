ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد التعديل

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، وذلك بعدما تم تعديله من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، واعتماده من قبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لتبدأ امتحانات المواد العملية للشهادة الإعدادية بالقليوبية وتكون يومي 5 و 9 يناير المقبل، على أن تبدأ امتحانات المواد التحريرية بداية من السبت 18 يناير 2025، وتنتهي في 23 يناير 2025.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، للفصل الدراسي الأولى بعد التعديل على النحو التالي:

- السبت 18 / 1 / 2025: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، وامتحان مادة التربية الرياضية "نظري" لمدة ساعة واحدة، ويخصص 20 دقيقة من زمن امتحان مادة اللغة العربية للإملاء.

- الإثنين 20 / 1 / 2025: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 21 / 1 / 2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الأربعاء 22 / 1 / 2025: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وامتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

- الخميس 23 / 1 / 2025: امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة.



جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية