جدول امتحانات نصف العام 11-1-2025.. المديريات تعلنها قريبا للطلاب

كتب محمود طه حسين

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن جدول امتحانات نصف العام 2025، حيث تستعد المديريات التعليمية والإدارات لإعلان جدول امتحانات نصف العام الدراسى 2025 قريباً للطلاب بعد اعتماد المواعيد الخاصة بانطلاق الامتحانات من المحافظ المختص، وتضع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية جداول امتحانات نصف العام 2025 وفقا للمواعيد التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة من 11 حتى 23 يناير المقبل.

ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.