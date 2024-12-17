قراءة الكتب الورقية وتقليل وقت الشاشة حماية من الخرف.. دراسة توضح

كتبت إيناس البنا

مع التقدم التكنولوجي السريع أصبح الهاتف المحمول والشاشات الإلكترونية الوسيلة الوحيدة للتواصل والبقاء وقت طويل عليه تصل للساعات، وظلت الكتب بعيدة عن جيل مواقع التواصل الاجتماعى.

ولكن سواء كنت تلجأ إلى جهاز التحكم في التلفاز أو كتابك المفضل، فإن اختيارك قد يكون له آثار على صحة دماغك على المدى الطويل، كما يقول الباحثون في جامعة جنوب أستراليا.

في تقييم لأنماط النشاط على مدار 24 ساعة لـ 397 من كبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا)، وجد الباحثون أن نوع النشاط الذي تشارك فيه له أهمية عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ.وعند النظر إلى السلوكيات المستقرة المختلفة، وجد الباحثون حسب موقع " sciencedaily" أن الأنشطة الاجتماعية أو المحفزة عقليًا مثل القراءة، والاستماع إلى الموسيقى، والصلاة، والحرف اليدوية، والعزف على آلة موسيقية، أو الدردشة مع الآخرين مفيدة للذاكرة وقدرات التفكير، ووجد أن مشاهدة التلفزيون أو قضاء وقت طويل على ألعاب الفيديو ضارة.

وشدد الباحثون على ان النشاط البدني يشكل حماية قوية ضد خطر الإصابة بالخرف، ولا شك أنه ينبغي أن يكون هذا النشاط من الأولويات إذا كنت تحاول تحسين صحة دماغك، ولكن حتى الآن، لم نستكشف بشكل مباشر ما إذا كان بوسعنا الاستفادة من صحة دماغنا من خلال استبدال سلوك خامل بآخر.

"وقال الباحثون: وجدنا أن السلوكيات المستقرة التي تعزز التحفيز العقلي أو المشاركة الاجتماعية - مثل القراءة أو التحدث مع الأصدقاء - مفيدة للوظيفة الإدراكية، في حين أن سلوكيات أخرى مثل مشاهدة التلفزيون أو الألعاب لها تأثير سلبي.

لتحقيق أفضل فوائد لصحة الدماغ والصحة الجسدية في عطلة نهاية العام التي يلجأ فيها الكثير إلى قضاء وقته أمام الشاشات لمشاهدة أفلام رأس السنة او البرامج الترفيهية، يجب عليك إعطاء الأولوية للحركة الممتعة والتي ترفع معدل ضربات القلب، لأن هذا له فوائد لجميع جوانب الصحة".

ولكن إذا كنت مصمماً على مشاهدة أفلام الكريسماس، فحاول تقسيم هذا الوقت ببعض الأنشطة البدنية أو ممارسة نشاط أكثر انخراطاً في التفكير، مثل القراءة، في مرحلة ما، وبهذه الطريقة يمكنك بناء عادات صحية ببطء".

