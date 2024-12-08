عيون طفلك فى خطر.. تأثيرات ضارة لتعرض الطفل الدائم للشاشات

كتبت فاطمة خليل

يتعرض الأطفال للشاشات بشكل يومي، لكن يتجاهل معظم الآباء خطوات بسيطة لحماية عيون أطفالهم من التعرض المفرط للشاشات الإلكترونية، وقد لا يكون العديد من الآباء على دراية بالمشكلات الصحية قصيرة وطويلة المدى المرتبطة بالوقت المفرط أمام الشاشات، بما فى ذلك تأثيره على عيون الأطفال، وفى هذا التقرير نتعرف على تأثير قضاء العديد من الساعات أمام الشاشات على عيون الأطفال، بحسب موقع "chop".

مشاكل العين الناتجة عن الوقت المفرط أمام الشاشات للأطفال

إرهاق العين

يتسم إجهاد العين بانزعاج العين وضعف الرؤية والصداع، ويمكن أن يحدث هذا الأمر بسبب الإفراط فى استخدام العين، على سبيل المثال خلال فترة طويلة من التركيز على الشاشة، يمكن أن يؤدى أى وهج على الشاشة إلى إجهاد العينين.

قد يشكو الأطفال الذين يعانون من إرهاق العين من الصداع وآلام العين أو الشعور بالتعب والصداع قد يفقدون الاهتمام بمهام مثل القراءة.

هناك مشكلة أخرى وهى أن الأطفال يركزون بشدة على شاشاتهم، هذا التركيز المطول عن كثب يزيد من الإرهاق، كما أن أعيننا بحاجة إلى استراحة من التركيز عن قرب".

عيون جافة

يمكن أن تجف العين أيضًا وتتهيج أثناء فترات الاستخدام الطويلة للشاشة تشير الدراسات إلى أن الأشخاص من جميع الأعمار يرمشون كثيرًا عند التركيز على الشاشة ، مما يؤدي بدوره إلى جفاف العين.

فقدان مرونة التركيز

عندما تظل عيون الأطفال مركزة عن قرب لفترات طويلة، قد يجدون صعوبة في التكيف مع الرؤية عن بعد لاحقًا بشكل عام ، هذه مشكلة قصيرة المدى، وتتأقلم العيون مرة أخرى مع مرونتها الطبيعية.

قصر النظر

إن التعرض لضوء النهار الطبيعي أمر بالغ الأهمية لنمو العيون، ويحتاج الأطفال إلى وقت للعب فى الخارج من أجل صحتهم، لكن أيضًا لأعينهم.

لقد وجدت الدراسات أن الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول فى الداخل أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر.

يعتقد الباحثون أن الأشعة فوق البنفسجية (طالما أن العين محمية من أشعة الشمس الشديدة) تلعب دورًا مهمًا في نمو العين الصحي.

التأثير على النوم والصحة العامة

يمكن أن يؤدي وقت الشاشة أيضًا إلى اضطراب نوم الأطفال.

ثانيًا، يُظهر البحث أنه عند استخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المماثلة في المساء، فإن الضوء الأزرق المنبعث يغير إيقاعات النوم في الدماغ يقرأ الدماغ ضوء الشاشة على أنه "نهارًا" ويغير إيقاع الجسم اليومي.

تؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO) أنه لا يوجد حاليًا أي دليل علمي يوضح أن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية ضار أو ضار بالعين.

تتمثل الإستراتيجية الأفضل في ممارسة عادات صحية متسقة لحماية عيون طفلك أثناء وقت الشاشة، وعندما يتعلق الأمر بالنوم، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو الحد من وقت الشاشة، خاصة في الساعات التي تسبق موعد النوم استهدف عدم استخدام أجهزة أو شاشات لمدة ساعة قبل النوم.

