رئيس وزراء بولندا يصل مدينة "لفيف" الأوكرانية للقاء زيلينسكي

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وصل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الثلاثاء إلى مدينة "لفيف"، غربي أوكرانيا، للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي.



وذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن لقاء زيلينسكي وتوسك يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الجالية الأوكرانية خارج حدود البلاد بالإضافة إلى مناقشة إنشاء وزارة جديدة مخصصة لدعم الأوكرانيين المقيمين في الخارج.



وكان زيلينسكي قد بحث - خلال مكالمة هاتفية مع توسك الإسبوع الماضي - عدة قضايا أبرزها رئاسة بولندا المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي .. واتفق الجانبان على تبادل الزيارات في القريب العاجل من أجل تنسيق الجهود المشتركة بشكل أفضل.