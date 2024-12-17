حقن التخسيس.. كيف تعمل فى الجسم وما أضرارها؟

كتبت فاطمة ياسر

حقن التخسيس لها العديد من الأعراض الجانبية، ومنها شلل المعدة، فحلم الوصل لجسم مثالي يجعل البعض يلجأ إلى هذه الحقن، والتى مخصصة فى الأساس لعلاج مرض السكر دون النظر لأعراضها الجانبية.



أضرار حقن التخسيس



أضرار حقن التخسيس أوضحها الدكتور أسامة فكري استشاري الكبد والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد، والذى أكد أن مادة حقن التخسيس هى glp1 agonist محفزات glp1، وتكون علي شكل حقن أو أقراص، و يتم أخذها لمرض السكر من النوع 2، ولكن هذه الحقن بالفعل أثبتت قدرتها على تنظيم نسب السكر ومقاومة الأنسولين وبالتالي قدرتها على فقدان الوزن الزائد، وهذا هو السبب وراء اعتمادها كمساعد فى الحصول علي وزن مثالي ولكن بشروط أهمها المتابعة مع طبيب.

أضرار حقن التخسيس ومخاطرها الصحية

أضرار حقن التخسيس، يقول عنها فكري إن استخدام حقن التخسيس أو حقن علاج مرض السكر بمصطلحها الصحيح، دون استشارة الطبيب تعد من أبرز الطرق المؤدية للعديد من المخاطر الصحية، كالتهاب في البنكرياس، واضطرابات حادة فى الجهاز الهضمى، وشلل المعدة، بالإضافة إلى إسهال شديد أو إمساك على حسب الحالة، وصداع وهبوط، وغثيان وقىء.

أضرار حقن التخسيس وطرق عملها في الجسم

أضرار حقن التخسيس تحدث عن طريق عملها على مستقبلات الجوع والشبع الموجودة في الجهاز الهضمى، منها بعض الهرمونات التى تعمل على المعدة وتؤدى لبطء الهضم والامتصاص وطول فترات الشبع، ولذا يعانى الأشخاص من بعض الأعراض المزعجة بعد أخذها.

أضرار حقن التخسيس علي بعض الأشخاص والفئات

أضرار حقن التخسيس علي بعض الفئات الممنوعة منها، ومنها:

ـ مرضى الغدة الدرقية.

ـ مرضى البنكرياس.

ـ المرضى ببعض الأورام والسرطانات.

ـ التاريخ المرضى العائلى بأمراض مزمنة أو وراثية وفقا لرؤية المختص.

أضرار حقن التخسيس في الرجوع للوزن الزائد مرة أخرى

أضرار حقن التخسيس والرجوع للوزن الزائد مرة أخري، أوضحها الاستشاري مؤكدا أن اتباع نظام غذائي صحي بالإضافة إلى القيام بممارسة التمارين الرياضية للتخلص من الوزن الزائد، فالدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن التوقف عن أخذ هذه الحقن لا يمنع الرجوع مرة أخرى فى الوزن، فالحقن ما هى وسيلة مساعدة تحت إشراف طبي دقيق، ولا يصح بأخذها دون هذا الإشراف.