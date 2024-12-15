إدوارد يعلن إصابته بشلل المعدة.. كل ما تريد معرفته عن المرض وأضرار حقن التخسيس

كتبت مروة محمود الياس

كشف الفنان إدوارد عن تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا بسبب حقن التخسيس التي تسببت في إصابته بـ شلل مؤقت بالمعدة، وروى إدوارد التفاصيل عبر حسابه على فيس بوك ونشر الكلام عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام.وكتب إدوارد: "مواظب على دايت مع الدكتورة والحقن لحد الأسبوع اللي فات فجأة غير جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام ولم أدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورًا..."، وفي التقرير التالي نتعرض على مرض شلل المعدة.

ما هو شلل المعدة؟

شلل المعدة، هو حالة طبية تؤثر على الجهاز الهضمي بشكل عام وعلى قدرة الأمعاء على التخلص من محتواها بشكل خاص، خاصة الأمعاء الدقيقة، فتضعف تدريجيًا عضلات المعدة ولا يمكنها دفع الطعام ولا التعامل معه مثلما كان في السابق وبالتالي تظهر أعراض هضمية مرضية كثيرة، أما عن أسباب الإصابة بشلل المعدة كما يوضحها التقرير الذي نشر في موقع medschool، ومنها:



تناول الأدوية المختلفة مثل مسكنات الألم الأفيونية وأدوية إنقاص الوزن التي تعمل على إبطاء إفراغ المعدة، وتصيب بشلل المعدة كأثر جانبي لها، كذلك بعض الاضطرابات العصبية، وبعض الجراحات قد تسبب هذه المشكلة أيضًا.

أعراض شلل المعدة

أما عن أعراض شلل المعدة فيوضحها التقرير كالتالي

آلام حادة في البطن

الانتفاخات الشديدة في البطن

الغثيان والتقيؤ

الشبع المبكر والشعور بالامتلاء بسرعة شديدة

الامتلاء السريع بعد الأكل

فقدان وزن حاد وغير مقصود

أضرار الاستخدامات الطبية لحقن التخسيس دون طبيب

الدكتورة داليا بهجت استشاري التغذية والسمنة والنحافة جامعة عين شمس، خلال تصريحات سابقة خاصة لـ"اليوم السابع"، حذرت من "العشوائية" في الحصول على حقن التخسيس دون الاستشارة والمتابعة اللصيقة مع طبيب متخصص، وكذلك الاستعانة بنوعيات مجهولة المصدر من هذه الحقن.



وتابعت أن حقن التخسيس لها استخدامات طبية هائلة ومفيدة، ما دام المريض يحصل عليها لغرضها الطبي وباستشارة مختص، سواء لحالات السكرى من النوع الثاني، أو حالات التخلص من الدهون الآمن، ولكن الاستخدام العشوائي لها رغبة في خسارة الوزن بأسرع وقت ممكن، يخلف الكثير من الأضرار الصحية والتي من بينها:

التهاب واضطراب حاد بالبنكرياس لدى الكثيرين

اضطرابات حادة بالجهاز الهضمى

إسهال حاد أو على النقيض إمساك مزمن

صداع وألم رأس حاد

غثيان وقىء.

الطريقة الصحيحة للحصول على حقن التخسيس

تابعت استشاري التغذية دكتورة داليا بهجت حديثها، مؤكدة أن الراغب في الحصول على هذه الحقن، لابد وأن يتبع الطرق السليمة الطبية الصحيحة، للحفاظ على صحته وبلوغ أهدافه والتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية من خلال:

إجراء التحاليل الطبية الكاملة للجسم والهرمونات والحالة الصحية.

الكشف الطبي من خلال طبيب متخصص يقرر مدى إمكانية الحصول على الحقن.

ويقرر الطبيب وحده الجرعات وطبيعة الحصول على الحقن وفقا لكل حالة.

الحصول على الأنواع الموثوقة التي يقرها الطبيب المختص وحاصلة على الموافقة من الـFDA.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد المنيسى، استشارى الباطنة والجهاز الهضمى قصر العينى: إن هذه الحقن إذا أخذت بعشوائية تسبب اضطرابات فى نسب السكر فى الدم بشكل ملحوظ، وانخفاضه بشكل كبير لدى بعض الحالات، كما يمكن أن تتداخل مع بعض الأمراض أو الأدوية الأخرى، لذا لا بد من الاستشارة الطبية، ونصح بضرورة اللجوء للطرق السليمة والآمنة للتخسيس باتباع أنظمة دايت أو رجيم مع طبيب مختص.