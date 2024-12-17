اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تحذر من حقن التخسيس

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 05:14 م
حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تحذر من حقن التخسيس وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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وزاره الصحه والسكان

حقن التخسيس

الجهاز الهضمى

وزير التموين

وزير العمل

ذوى الهمم



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