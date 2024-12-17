وزير التموين: 134 مليار جنيه فاتورة الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن

كتب هشام عبد الجليل

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتى تتنوع ما بين سلع و خبز تصرف على البطاقات التموينية.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المزارع المصرى، لزيادة الرقعه الزراعية، ومن ثم زيادة النسبة من 4 -5 ملايين طن لـ5 يمكن تصل لـ6 ملايين طن من القمح، من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.

وأشار الوزير خلال مشاركته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة بيانه الذى ألقاه أمام الجلسة العامة إلى حرص الوزارة على توفير الأقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهى من أكبر مستهلكى القمح بالعالم.

وتابع:" الأسعار العالمية بتحكم الأمر، واحيانا تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التى تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الاوكرانيه وخلافه والتى تعمل على تذبذب الأسعار، مشيرا إلى عمل الوزارة على زياده نقل الأقماح من خلال نهر النيل، لتقليل حلقات الهدر.