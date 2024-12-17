وزير التموين للنواب: وفرنا حوالى 15% من نسبة فاقد القمح بالتعبئة الآلية

كتب هشام عبد الجليل

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إجراءات الحصول على السجل التجاري كانت تأخذ وقت كبير، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار نستهدف توكيل هيئة الاستثمار تحصيل المبالغ المالية، وتم تطوير خطوط الربط مع الوزارة، ونسعي ليكون الرد في نفس اليوم.

وتابع:" طريقة وطبيعة الكتابة الخاصة ببعض العلامات التجارية، يقع عليها دور كبير في هذا الأمر، وفيما يخص الباركود وعمليات الرصد تم تطوير أكثر من مطحن، و6 صوامع، وهناك إجراءات كبيرة في إطار المكينة والرقمية والتحول الرقمي، وذلك من خلال تعاون مثمر في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال تتم عملية تعبئة القمح في بعض المطاحن بشكل آلى، وهو ما ساهم في تقليل على الأقل 15٪ من نسبة الفاقد من الأقماح على وجه التحديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.