تخفيضات تصل 30%.. انطلاق سوق اليوم الواحد بمنطقة الورديان بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم انطلاق سوق اليوم الواحد للمزارعين من منطقة الورديان غرب الإسكندرية، من الساعة 10 صباحا وحتى 5 مساء وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وجاءت فكرة إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع أحياء المحافظة وعلى مدار أيام الأسبوع، وفقًا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وتقام أسواق اليوم الواحد بنطاق أحياء محافظة الإسكندرية ، السبت والأحد بنطاق حي شرق سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم و بنطاق حي العجمي بجوار مبني حي العجمي البيطاش ؛ والأثنين والثلاثاء بنطاق حي غرب خلف نقطة الورديان مدرسة طاهر بك و بنطاق حي منتزة أول ميدان محمد نجيب ؛ والأربعاء والخميس بنطاق حي الجمرك خلف مكتب مرور التحرير المنشية جراج الشهر العقاري و بنطاق حي المنتزة ثان بميدان مسجد المندرة بحري ؛ والخميس بنطاق حي وسط محطة الرمل خلف سينما أمير.