أسعار البرتقال واليوسفى اليوم الإثنين 16-12-2024 فى أسواق اليوم الواحد

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، الفواكه بأسعار مناسبة، وذلك ضمن ما يطرحه من منتجات وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

وجاءت قائمة أسعار الفواكه بالسوق، على النحو الآتي: كيلو الموز البلدي بـ20 جنيهًا، كيلو البرتقال بصرة بـ14 جنيهًا، والبرتقال السكري "شبكة 2 كيلو" بـ28 جنيهًا، البرتقال البلدي "شبكة 2 كيلو" بـ25 جنيهًا، كيلو اليوسفي بـ14 جنيهًا، كيلو التفاح الأحمر بـ60 جنيهًا، كيلو الكانتلوب بـ20 جنيهًا، كيلو الرمان بـ30 جنيهًا، والفراولة طبق بـ40 جنيهًا.

وثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، بتقديم كافه سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه، نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.



اسعار البرتقال في سوق اليوم الواحد



اسعار البرتقال



