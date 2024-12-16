وزيرة التضامن تعلن تنظيم رحلة عمرة لأول مرة عقب موسم الحج

كتب مدحت وهبة

أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه عقب أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م ، ستقوم المؤسسة بتنظيم رحلة العمرة لأول مرة.

وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م ، بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج حيث تجرى القرعة مركزياً على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما ستعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية .