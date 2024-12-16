وزارة التضامن تجرى اليوم قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات

كتب مدحت وهبة

تجرى وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الإثنين القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

وتجرى القرعة مركزياً على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما ستعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكترونى للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوى سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

وكانت اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد خصصت 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

كما من بين الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصرى الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ، ألا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعى للسيدات دون 45 عامًا، كما أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوى أمراض "القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام"، السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل " السل الرئوى المفتوح"، ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبى للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التى تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التى يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.