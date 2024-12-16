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وزارة التضامن تستعرض الخدمات المقدمة لحاج الجمعيات الأهلية خلال المناسك

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 11:42 ص
وزارة التضامن تستعرض الخدمات المقدمة لحاج الجمعيات الأهلية خلال المناسك وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى فيديو عن رحلة حج الجمعيات الأهلية والخدمات التى تقدمها الوزارة لأعضاء الجمعيات خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة حج الحج.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية  لتيسير الحج والعمرة لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م، بحضور الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج حيث تجرى القرعة مركزياً على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما ستعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

 







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