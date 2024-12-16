أسعار حج الجمعيات الأهلية.. المستوى الأول بـ395 ألف جنيه والثالث بـ240

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون العمل الأهلى المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج،

أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي:

- المستوى الأول بمبلغ 395 ألف جنيه شامل الوجبات

- المستوى الثانى بمبلغ 268 ألف جنيه شامل الوجبات

- المستوى الثالث بمبلغ 240 ألف جنيه وشامل الوجبات

مشددا على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، فى إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التى ستقوم بنقل الحجاج؛ حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء فى الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء فى الذهاب أو العودة.

وأضاف أن رحلة الحج لهذا الموسم ستشهد الاستمرار فى توفير الوعظ الدينى للحجاج من قبل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التى يمر بها الحاج ويغطى مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.