ميناء دمياط يعرض الفرص التصديرية للدول الأوروبية عبر الخط المصري الإيطالى

كتب سيد الخلفاوى

نظمت الغرفة التجارية بالتعاون مع هيئة ميناء دمياط ندوة بعنوان "التعريف بـ خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي"، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية واللواء طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بحضور ممثل الشركة المشغلة للخط وعدد كبير من رجال الأعمال والمصدرين بالمحافظة، حيث تناولت الندوة التعريف بالخط الملاحى وأهم الدول المستهدفة بالتصدير وأنواع البضائع ذات الطلب فى السوق الأوروبية، كما تم مناقشة أهم التسهيلات التى تقدمها الجهات المختصة بالمجتمع المينائى لتشجيع نفاذ المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات المصرية إلى أسواق الدول الأوروبية المستهدفة .

وتأتى الندوة فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعرض الفرص التصديرية للسلع والمحاصيل الزراعية المصرية إلى مختلف الدول الأوروبية والتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية للمصدرين المصريين عبر الموانئ البحرية المصرية لتشجيع الصادرات للسوق الأوروبية .

من جانبه أوضح اللواء طارق عدلى، أهميه إطلاق هذا الخط الملاحى حيث يسهم فى فتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية وعلى رأسها السلع الزراعية، وتسهيل نفاذها إلى السوق الأوروبية تعزيزاً لمكانة مصر كمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفقاً لتوجيهات وزارة النقل .

وفى سياق متصل غادرت ميناء دمياط السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) تابعة لخط ( RORO ) المصرى الإيطالى العامل بين مينائى دمياط و تريستا، بعد إتمامها رحلتها الثالثة منذ تدشين الخط الملاحى، حيث قامت بتفريغ 44 حاوية / تريلا فارغة وعدد 7 حاوية بضائع بإجمالى وزن 119.7 طن، كما قامت بشحن وتحميل 59 حاوية / تريلا بإجمالى وزن 977.48 طن بضائع تشمل خضروات و فاكهة و أقمشة و منسوجات و مستلزمات سيارات متجهة إلى عدد من الدول الأوروبية عبر إيطاليا منها هولندا وألمانيا والمجر وسلوفاكيا.