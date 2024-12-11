تداول 16 سفينة بميناء دمياط واستقبال 54053 طن بضائع عامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25792 طن تشمل: 4400 طن يوريا و 6192 طن علف بنجر و 8270 طن أسمنت معبأ و 5400 طن كلينكر و 1530 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54053 طن تشمل: 28700 طن ذرة و 872 طن سكر و 3960 طن زيت طعام و 3851 طن خردة و 11264 طن حديد و 516 طن خشب زان و 2200 طن فول صويا و 2666 طن أبلاكاش و 51 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 24 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 203 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3071 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21337 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 154400 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من السخنة و الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6021 حركة.