كيف تحصل على خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج؟ وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي للشباب والفتيات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصدار 2.3 مليون شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QR Code) للمقبلين على الزواج.



وقال إن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني الاتى

‏ أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).



