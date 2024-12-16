وزارة الصحة: تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني بـ250 عيادة تغطى 19 فرعا لهيئة التأمين

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم تطوير منظومة القرارات، فى الهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث تم إصدار 16 مليون قرار مميكن.

وتابع: تمت ميكنة منظومة خطابات عدم الانتفاع، حيث تم إصدار أكثر من مليون و400 خطاب عدم انتفاع مميكن، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز الجهود لتطوير الخدمات الصحية وتعزيز مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية ومتكاملة لهم.

وأضاف أن خطة الهيئة الاستراتيجية للتوسع وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تضمنت تطوير منظومة الحجز الالكتروني، حيث تم تفعيلها بعدد 250 عيادة تغطي 19 فرع، على مستوى المحافظات، لافتاً إلى إجراء 10 ملايين عملية حجز إلكتروني.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من 16 مشروع تطوير كلي وجزئي ورفع كفاءة بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال عام 2024، وذلك في إطار خطة الهيئة الاستراتيجية للتوسع وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.