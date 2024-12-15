اليوم السابع
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وزارة الصحة: فحص 2.8 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج»

الأحد، 15 ديسمبر 2024 05:44 م
وزارة الصحة: فحص 2.8 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ2 مليون و827 ألف شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر فبراير من عام 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 2 مليون و577 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QR Code) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني :


‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

 







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وزارة الصحة

فحص 2 مليون ضمن مبادرة المقبلين على الزواج

اخبار مصر

100 مليون صحة




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