وزارة الصحة تكشف عن 3 تصنيفات مهمة لنوبات الإكتئاب.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تصنيف نوبات الإكتئاب وقالت إنها تكون خفيفة أو متوسطة أو شديدة على حسب الأعراض وحدتها.

وجاء بالتصنيف الخاص بنوبات الاكتئاب أنها تكون:-

- نوبة وحيدة من اضطراب الاكتئاب وهي أول نوبة تصيب الشخص لمرة واحدة.

- تواتر اضطراب الاكتئاب وهو ما يعنى أن الشخص سبق أن عانى من قبل من نوبتي اكتئاب على الأقل.

- الاضطراب الثنائي القطب أي أن نوبات الاكتئاب تتناوب مع فترات من أعراض الهوس، التي تشمل الابتهاج أو سرعة الانفعال، وزيادة النشاط أو الطاقة، وأعراض أخرى مثل زيادة الثرثرة وتسارع الأفكار، وزيادة تقدير الذات، ونقصان الحاجة إلى النوم، وسهولة فقدان التركيز والسلوك المندفع و الطائش خلال نوبة الاكتئاب يواجه الشخص صعوبة كبيرة في العلاقات الشخصية والأسرية والاجتماعية والتعليمية والمهنية.