كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال بعد ظهوره في ألمانيا وإسبانيا

كتبت فاطمة ياسر

في عام 1988، دعت منظمة الصحة العالمية إلى القضاء على شلل الأطفال على مستوى العالم، وفي غضون عقد من الزمان، تم القضاء على إحدى سلالات فيروس شلل الأطفال ما يعني انخفاضًا دائمًا في المرض إلى صفر حالات جديدة في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لموقع indianexpress.

شلل الأطفال، هو مرض شديد العدوى يسببه فيروس يهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يؤدي إلى الشلل الكامل في غضون ساعات، ويدخل الفيروس عن طريق الفم ويتكاثر في الأمعاء، وينقل الأشخاص المصابون فيروس شلل الأطفال إلى البيئة عن طريق البراز والفم.

ويؤدي حوالي واحد من كل 200 إصابة إلى شلل ويؤثر عادة على الساقين، ومن بين المصابين بالشلل، يموت 5-10% بسبب عدم قدرة عضلات التنفس على الحركة.

وفي الأشهر الأخيرة تم اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في ألمانيا وأسبانيا وبولندا، ولا يؤكد هذا الاكتشاف وجود إصابات بين السكان، ولكنه بمثابة جرس إنذار لأوروبا، التي أعلنت خالية من شلل الأطفال في عام 2002.

وخلال هذا يوضح "اليوم السابع" لقرائه كل ما يجب معرفته عن هذا المرض "شلل الأطفال".

ما هو شلل الأطفال؟

أكدت الدكتورة لمياء خيرى استشارى الأطفال وسكر الأطفال، أن شلل الأطفال مرض يسببه فيروس يؤثر بشكل رئيسى على الحبل النخاعى أو جذع المخ، وقد يتسبب فى التعرض لعدم القدرة على تحريك بعض أطراف الجسم، كما يزيد من فرص التعرض لصعوبة فى التنفس، وقد يسبب الوفاة فى بعض الأحيان.

وأشارت إلى أنه تتشابه مؤشرات مرض شلل الأطفال وأعراضه مع أمراض فيروسية أخرى تؤثر فى الجهاز العصبى.

وأضافت أن انخفاض عدد الحالات المكتشفة حول العالم فى السنوات الأخيرة، وقضى على الفيروس الطبيعى فى معظم بلدان العالم وبالرغم من ذلك، لا يزال فيروس شلل الأطفال ينتشر فى المناطق التى تنخفض فيها معدلات التحصين أى اللقاح.

كيف ينتقل شلل الأطفال؟

يتم نقل فيروس شلل الأطفال عن طريق البراز أو الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال، وينتقل الفيروس من شخص آخر عن طريق الفم، ويمكن أن ينتشر إذا لم يغسل الأشخاص أيديهم بعد السعال أو استخدام المرحاض أو قبل تناول الطعام.

علاج شلل الأطفال؟

التحصين واللقاح بجراعته يعد من أهم الطرق الوقائية والتي تقلل فرص الإصابة.