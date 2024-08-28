ما أنواع لقاح شلل الأطفال بعد انتشاره فى غزة؟

كتبت فاطمة ياسر

الحروب والحصار السبب في إنتشار الأوبئة على مر التاريخ، وفقا لتصريحات منظمه الصحه العالميه، فهناك حالات أنتشرت في غزه من شلل الاطفال، وتنادي المنظمة بوقف إطلاق النار من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي حتى تستطيع تطعيم المواطنين في غزه.



وفي تصريح خاص لليوم السابع أوضح الدكتور نبيل الببلاوي رئيس المصل واللقاح الأسبق، هناك نوعان من لقاح شلل الأطفال، ويتم استخدامهم في المناطق المستوطن بها المرض.



وأوضح، أن لقاح شلل الأطفال يتم إعطائه لحديث الولاده حتى بلوغه سنة ونص، لزيادة حمايته من فرص الإصابه بالمرض.



وأشار إلى أنه في حاله انتشار المرض في بلد ما يتم التلقيح ضد شلل الاطفال عن طريق عدة طرق وهي:



-اللقاح الفموي الخاص بشلل الاطفال.

ـ بعد التأكد من خلو المنطقه المصابة أو التي أنتشر بها شلل الاطفال يتم إعطاء لقاح الحقن الخاص بالمرض للسيطره أكثر وتقليل فرص عوده المرض مره أخرى.

وأكد أن التطعيم الخاص بشلل الأطفال الفموي والذي يطلق عليه opv يعد الأكثر كفاءه في منع إنتقال الفيروس من طفل إلى اخر وتكوين مناعة قويه، بينما التطعيم عن طريق الحقن العضلي ويطلق عليه ipv يعطي مناعه قويه للطفل نفسه وتستخدمه الدول التي قضت على شلل الاطفال للحد من عودته مره أخرى.

فمرض شلل الأطفال هو شديد العدوى،قد يتعرض الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات للإصابة به، وأعراضه الأوليه هي إرتفاع درجه الحراره والإجهاد والصداع والميل إلى القيء وألم في أطراف الجسم، عند تطور المرض قد يعرض الطفل للشلل.

ويسهل إنتقال الفيروس من براز الطفل الحامل له إلى الأطفال الآخرين عن طريق الأكل أو الشرب الملوث.

ويتكاثر الفيروس في الأمعاء نتيجه تناول الطعام والشراب الملوث ويتسبب في مهاجمه الجهاز العصبي ولذا يتعرض الطفل للشلل الكامل.

وللوقاية من شلل الاطفال يجب أخذ الجرعات المحدده في موعدها بالاضافة إلى الجرعات الإضافيه لزياده فرص الحمايه من الإصابه بشلل الأطفال.

