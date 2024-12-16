قصة رجل 61 عامًا يعانى من اضطراب نادر فى البلع.. تعرف على الأعراض والوقاية

كتبت فاطمة ياسر

عاني رجل هندي يبلغ من العمر 61 عامًا لمدة عامين من مرض نادر في البلع، ويعد إضطراب نادر يتسبب في عدم قدرة الشخص على بلع الطعام، ويشعر الشخص بأن الطعام معلق في فمه، حيث يعاني من مرض "تعذر المريء"، حيث لا يتمكن المريء من نقل الطعام والسوائل إلى المعدة، وذلك وفقًا لموقع thehealthsite.

ورغم أن هذا الرجل وجد الراحة من خلال نهج علاجي مبتكر أدى إلى تحسين صحته العامة، إلا أنه عانى من بعض الأعراض الشديدة، والتي تجاهلها معتقدًا أنها مشاكل هضمية عادية، ولكنه أصبح يشعر بالاختناق، إلى جانب الانطباع بأن الطعام يعلق في حلقه.

وللتغلب على هذه المشكلة، كان يشرب الماء ثم يحاول تناول الطعام مرة أخرى بعد فترة توقف، ورغم أن هذه المشكلات بدت وكأنها تهدأ مؤقتًا، إلا أن المريض بدأ لاحقًا يعاني من حرقة المعدة أيضًا بعد تناول الوجبات؛ وكانت أكثر وضوحًا في أشهر الصيف.

لإيجاد حل لهذه المشكلة، بدأ في تناول مضادات الحموضة وأدوية أخرى للسيطرة على الانزعاج، ثم استشارت زوجته طبيب الأسرة، الذي أكد ضرورة إجرائه العديد من التقيمات لتحديد المشكلة.

ماذا وجد الطبيب؟

وقال الدكتور إنجل، مدير واستشاري أول في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى جلين إيجلز، إنه عند وصول المريض، كان يعاني من صعوبة في تناول الطعام وفقدان الوزن، وكان يعاني من آلام في الصدر، وقد تبين أن وجود حالة نادرة تُعرف باسم تعذر المريء، حيث لا يتمكن المريء من نقل الطعام والسوائل إلى المعدة، هو المشكلة.

"أظهر المنظار وجود ثلاثة أو أربعة انسدادات في المريء، و كان هناك تضيق في المريء بالقرب من المعدة، في كل مرة يأكل فيها، كان الطعام يعلق في حلقه، حتى تناول الماء بعد ذلك لم يكن مفيدًا، حيث كان يعلق أيضًا، وغالبًا ما كان ينتهي به الأمر بالتقيؤ. كشف المنظار عن بنية تشبه منقار الطائر، إنها حالة غير شائعة بسبب عدم قدرة العضلة العاصرة المريئية السفلية على الاسترخاء، و يؤثر هذا على واحد فقط من كل مليون فرد.

كيف تم علاج المريض؟

تم إجراء عملية جراحية، حيث تم عمل نفق بين طبقات جدار المريء عن طريق المنظار، وتم قطع عضلة المريء السفلية، و كانت العملية قليلة التدخل، ووقت التعافي منها سريع. في اليوم الذي خرج فيه المريض من المستشفى، كان قادرًا على بلع الطعام بشكل صحيح.