علامات وأعراض تسمم الحمل وكيف يؤثر على الجنين؟

كتبت إيناس البنا

تسمم الحمل هو حالة نادرة ولكنها خطيرة تحدث أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة، تسبب هذه الحالة ارتفاع ضغط الدم ، وتؤدي إلى ارتفاع مستويات البروتين في البول، وتؤثر على العديد من أعضاء الجسم، مما قد يؤثر على صحة الأم الحامل والطفل.

ما يقرب من 85٪ من جميع حالات تسمم الحمل تحدث بين الأسبوع 34 إلى 37 من الحمل، ومع ذلك، يمكن أن يحدث في أي وقت بعد 20 أسبوعًا من الحمل، يتعلم معظم الأشخاص عن تشخيصهم أثناء الفحص الروتيني مع مقدم الرعاية الصحية، من المهم معرفة أن الأشخاص الذين يتلقون تشخيصًا مبكرًا يكونون قادرين على بدء العلاج في وقت أقرب والحصول على حمل ناجح وصحي .

وفقا لموقع " health"، فإن تسمم الحمل هو السبب في 2% إلى 8% من جميع المضاعفات المرتبطة بالحمل، بدون علاج، يمكن أن تسبب الحالة تسمم الحمل الشديد أو أعراض تسمم الحمل التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية سيئة مثل الولادة المبكرة أو الجنين، ولهذا السبب فإن معرفة أعراض الحالة ومعرفة متى يجب طلب الرعاية من مقدم الرعاية الصحية أمر ضروري.

أعراض تسمم الحمل

يحدث تسمم الحمل عندما تكونين مصابة بارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) بعد 20 أسبوعًا من الحمل، بشكل عام، تظهر الأعراض بين الأسبوعين 34 و37، ولكن يمكن أن تبدأ أيضًا بعد فترة وجيزة من الولادة أثناء فترة ما بعد الولادة.

في حين أن مستوى ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80 ملم زئبق (ملليمتر زئبق)، فإن مقدمي الرعاية الصحية يحددون ارتفاع ضغط الدم على النحو التالي:

ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) يبلغ 140 ملم زئبقي أو أكثر

ضغط الدم الانبساطي (عدد منخفض) يبلغ 90 ملم زئبق أو أكثر

بصرف النظر عن ارتفاع ضغط الدم، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لتسمم الحمل ما يلي:

مستويات عالية من البروتين في البول (بول)

احتباس الماء

تورم في أطرافك

أعراض تسمم الحمل الشديدة

حوالي 25% من حالات تسمم الحمل يمكن أن تتطور إلى تسمم الحمل الشديد. 2 بشكل عام، يمكن أن يتطور تسمم الحمل الشديد بسرعة في غضون عدة أيام.

إذا تفاقمت حالتك، قد تواجه الأعراض التالية:

ارتفاع ضغط الدم الشديد: ضغط الدم أعلى من 160/110 ملم زئبق

التورم: تورم مفاجئ وشديد في الوجه أو الساقين أو الكاحلين أو اليدين

زيادة الوزن: زيادة سريعة في الوزن (أكثر من 5 أرطال أو 2.3 كيلوغرام في أسبوع واحد)

الصداع المستمر: صداع شديد لا يزول

ألم البطن: ألم في المعدة على الجانب الأيمن، أسفل الضلوع مباشرة

تغيرات في الرؤية : رؤية الأضواء الساطعة، أو الرؤية الضبابية، أو الحساسية للضوء

مشاكل في التنفس: ضيق في التنفس

ألم في الصدر : ضيق أو امتلاء في الصدر، وهو ما يتطلب في كثير من الأحيان عناية طبية فورية

التغيرات العقلية: التهيج، الغضب، أو الارتباك

أعراض تسمم الحمل



إذا تُرك تسمم الحمل دون علاج، فقد تتطور حالتك إلى تسمم الحمل وتزيد من خطر الإصابة بالمضاعفات التالية:

النوبات ، والتي يمكن أن تؤدي إلى غيبوبة

تلف الأعضاء أو فشل القلب أو الكلى أو الكبد أو الدماغ

نزف (نزيف حاد)

السكتة الدماغية (انقطاع تدفق الدم إلى الدماغ بسبب انسداد أو نزيف)

فقدان الوعي

كيف يمكن أن تؤثر أعراض تسمم الحمل على الطفل

في حين أن تسمم الحمل يمكن أن يعرض الطفل للخطر، إلا أن معظم النساء الحوامل ينجبن أطفالًا أصحاء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تلقي التشخيص المبكر وبدء العلاج في وقت أقرب، ومع ذلك، فإن عدم الحصول على الرعاية الصحية أثناء الحمل أو تلقي تشخيص متأخر يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات بالنسبة للطفل.

يمكن أن يعاني الأطفال الذين يولدون لأبوين حوامل مصابين بتسمم الحمل الشديد أو غير المعالج من مشاكل في الجهاز التنفسي (التنفس أو الرئة) بعد وقت قصير من الولادة، إذا حدث ذلك، فقد يقوم مقدم الرعاية الصحية بمراقبة طفلك حتى يستقر بدرجة كافية للعودة إلى المنزل.

تشمل عوامل خطر الإصابة بتسمم الحمل ما يلي:

السمنة

سكري الحمل من النوع الأول أو النوع الثاني

وجود تاريخ من الإصابة بتسمم الحمل، أو الإجهاض ، أو ولادة جنين ميت

ارتفاع ضغط الدم المزمن

فقر دم

أن تكوني في حملك الأول

الحمل المتعدد الحمل (أو وجود توأم أو ثلاثة توائم)

استخدام علاجات الخصوبة مثل الإخصاب في المختبر (IVF) أو تكنولوجيا الإنجاب المساعدة

تدخين السجائر