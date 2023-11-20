هل الإصابة المتكررة بقرح البرد وراثية من عائلتك؟

كتبت فاطمة خليل

قرح البرد هي بثور صغيرة تتشكل حول الشفاه أو عليها، أو في حالات نادرة في أي مكان آخر على الوجه، وهي ناجمة عن فيروس الهربس البسيط، الذي يبقى في جسمك مدى الحياة بمجرد الإصابة ويمكن أن يعود بشكل دوري، وعادة ما تختفى خلال أسبوع إلى 10 أيام، بحسب موقع "Health".

أسباب قرح البرد

يسبب فيروس الهربس البسيط قرح البرد، وعادة ما تتعرض له عندما تكون رضيعًا أو طفلًا صغيرًا، وبمجرد تعرضك له، سيبقى الفيروس في جلدك لبقية حياتك.

وتنجم معظم قرح البرد عن فيروس الهربس البسيط من النوع 1 يسبب الفيروس ظهور قرح على فترات، عادة عندما يضغط شيء ما على جهازك المناعي. يعتقد بعض الناس خطئاً أن نزلات البرد أو درجات الحرارة المرتفعة تسبب قرح البرد.

ومع ذلك، يمكن أن يحدث تفشي المرض بسبب عدوى فيروسية أخرى (بينما يتعامل جهازك المناعي مع الغازي، يشتعل الهربس البسيط)، أو الإجهاد، أو ضوء الشمس، أو إصابة المنطقة المصابة، أو التغيرات الهرمونية.

هل قرح البرد وراثية

قرح البرد ليست وراثية، ومع ذلك، يبدو أن الجينات مرتبطة بما إذا كنت ستصاب بقروح البرد بمجرد الإصابة بفيروس الهربس البسيط وعدد مرات الإصابة بها.

حددت الأبحاث جينًا يُسمى جين قابلية الإصابة بقرحة البرد -1² (CSSG-1)، والذي يبدو أنه يؤثر على قابلية الإصابة بقروح البرد المتكررة.

ترتبط بعض الأنماط الفردية (مجموعات من المحددات الجينية الموجودة على كروموسوم واحد) لهذا الجين بنوبات أكثر تكرارًا وشدة.

قد يؤدي هذا إلى انتشار الإصابة بقرحة البرد في العائلات إنه ليس المرض الذي يتم توريثه، بل هو اختلاف في الجهاز المناعي يجعل من الصعب على جهازك المناعي التخلص من قرح البرد.

أظهرت دراسة أخرى وجود صلة بين تكرار قرحة البرد و2 SNPs (تعدد أشكال النوكليوتيدات المفردة، وهي أنواع من التباين الجيني بين الناس)، داخل منطقة C21orf91 على الكروموسوم 21.