طقس اليوم الإثنين 16-12-2024.. الصغرى بالقاهرة والوجه البحرى 11 درجة

كتبت - مرام محمد

وشهدت الساعات الماضية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بمعرفة حالة الطقس نهارًا وليلًا ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها للأحوال الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات، جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

وكشفت الحسابات الفلكية مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة حتى نهاية 2024، إذ بدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.

والخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التي قد تكون كثيفة أحيانًا.

وتوقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تشير إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وفي بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى الذي يؤدي إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة أحيانًا ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ومن سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.



