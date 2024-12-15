اليوم السابع
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طقس اليوم الأحد 15-12-2024 .. الصغرى بالقاهرة والوجه البحرى 13 درجة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:47 م
طقس اليوم الأحد 15-12-2024 .. الصغرى بالقاهرة والوجه البحرى 13 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأحد 15 ديسمبر إلى الجمعة 20 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:


الأحد 15 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.


الإثنين 16 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.


الثلاثاء 17 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.


الأربعاء 18 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.


الخميس 19 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.


الجمعة 20 ديسمبر 2024


- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

 

 

 







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