طقس اليوم الأحد 15-12-2024 .. الصغرى بالقاهرة والوجه البحرى 13 درجة

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الأحد 15 ديسمبر إلى الجمعة 20 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:





الأحد 15 ديسمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.





الإثنين 16 ديسمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.





الثلاثاء 17 ديسمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.





الأربعاء 18 ديسمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.





الخميس 19 ديسمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.





الجمعة 20 ديسمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.