شاهد مسار ومحطات الخط الأول للقطار الكهربائى السريع.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تواصل وزارة النقل أعمال إنشاء الخط الأول للقطار السريع "العين السخنة - العلمين – مطروح"، والذى يمتد المسار من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كم وعدد 21 محطة ( 13 محطات قطار سريع، 8 محطة إقليمية)، السرعة التصميمية للمشروع 250 كم / ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم / الساعة والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

ويصل طول شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها إلى 2000 كم، وتضم ثلاثة خطوط هي: الخط الأول (السخنة / العلمين / مطروح)، والخط الثاني (6 اكتوبر/ الأقصر/ أسوان / أبو سمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) بطول 225 كم، ويصل إجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة إلى 60 محطة بإجمالي عدد ورش رئيسية 2 ورشة، و6 ورش عمرة خفيفة، كما يبلغ عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطارا وعدد القطارات الإقليمية 94 قطارا، بجانب 41 جرارا من جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة.

ويعرف الخط الأول باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).