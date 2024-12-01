تعرف على أهم المعلومات عن شبكة القطارات السريعة المصرية

كتب ـ سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات عن شبكة القطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذها فى مصر لربط أكثر من 80 مدينة مصرية، ومن المقرر تشغيل أول خط للربط من العين السخنة حتى مرسى مطروح مرورا بالإسكندرية والعلمين الجديدة.

أهم المعلومات عن الشبكة: