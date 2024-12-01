تعرف على أهم المعلومات عن شبكة القطارات السريعة المصرية

ينشر "اليوم السابع" أهم المعلومات عن شبكة القطار الكهربائي السريع الجارى تنفيذها فى مصر لربط أكثر من 80 مدينة مصرية، ومن المقرر تشغيل أول خط للربط من العين السخنة حتى مرسى مطروح مرورا بالإسكندرية والعلمين الجديدة.
أهم المعلومات عن الشبكة:
- حجم الشبكة الجديدة 2000 كم مقسمة لـ3 خطوط رئيسية
- سادس أضخم شبكة قطارات سريعة في العالم
- سرعة القطارات 250 كم/الساعة
- المسافة بين القاهرة وأسوان تقطع فى 4 ساعات
- المسافة بين العلمين والعين السخنة تقطع فى ساعة ونصف
- القطار يربط 80 مدينة بكل المحافظات
- الخط الأول يسمى "الخط الأخضر" طوله 660 كم يضم 22 محطة
- الخط الثاني يسمى "الخط الأزرق" طوله 1100 كم يضم 35 محطة
- الخط الثالث "الخط الأحمر" طوله 225 كم به 4 محطات
- 150 شركة وطنية و100 ألف عامل ومهندس يعملون بالمشروع
- عدد القطارات السريعة بالخطوط الثلاثة 41 قطارا
- عدد القطارات الإقليمية 94 قطارا
- عدد جرارات البضائع التي ستعمل بالخطوط الثلاثة 41 جرارا
- تعد سادس أضخم شبكة قطارات سريعة في العالم و (١/٥) حجم شبكة السكك الحديدية المنفذة في مصر خلال (160) عاما.
- الخط الأول و المقرر تسميته "الخط الأخضر" يبلغ طوله (660) كم ويعمل به (34) قطارا بإجمالي (22) محطة : العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ 15 مايو ــ محمد نجيب ــ جنوب الجيزة ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح.
- الخط الثاني "الخط الأزرق" يعمل به (64 قطارا) و يبلغ طوله (1100) كم يضم (35) محطة : الفيوم – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى ــ ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج ــ الغنايم – طهطا ــ سوهاج – جرجا ــ أبيدوس – فرشوط ــ نجع حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو ــ أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل.
- أما الخط الثالث "الخط الأحمر" بطول (225) كم يعمل به (22) قطارا ويضم (4) محطات : شرق سوهاج ــ الغردقة – سهل حشيش ــ سفاجا.
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