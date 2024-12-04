القطار السريع.. مصر تنفذ سادس أضخم شبكة قطارات سريعة فى العالم

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع أهم المعلومات عن شبكة القطار الكهربائى السريع الجارى تنفيذها فى مصر لربط أكثر من 80 مدينة مصرية، ومن المقرر تشغيل أول خط للربط من العين السخنة حتى مرسى مطروح مرورا بالإسكندرية والعلمين الجديدة.

أهم المعلومات عن الشبكة:

• حجم الشبكة الحديدية الجديدة يبلغ (2000) كم مقسمة إلى (3) خطوط رئيسية

• تعد سادس أضخم شبكة قطارات سريعة فى العالم و(1/5) حجم شبكة السكك الحديدية المنفذة فى مصر خلال (160) عاما.

• تبلغ سرعة القطارات (250) كم فى الساعة ما يؤهله لقطع المسافة بين الإسكندرية وأسوان فى (4) ساعات والمسافة بين العلمين والعين السخنة فى ساعة ونصف.

• يربط القطار (80) مدينة مصرية أغلبها مدن الجيل الثانى والثالث والرابع مع المدن القديمة القائمة على رأسها القاهرة والإسكندرية.

• الخط الأول والمقرر تسميته "الخط الأخضر" يبلغ طوله (660) كم ويعمل به (34) قطارًا بإجمالى (22) محطة: العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ 15 مايو ــ محمد نجيب ــ جنوب الجيزة ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح.

• الخط الثانى "الخط الأزرق" يعمل به (64 قطارًا) ويبلغ طوله (1100) كم يضم (35) محطة: الفيوم – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى ــ ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج ــ الغنايم – طهطا ــ سوهاج – جرجا ــ أبيدوس – فرشوط ــ نجع حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو ــ أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل.

• أما الخط الثالث "الخط الأحمر" بطول (225) كم يعمل به (22) قطارًا ويضم (4) محطات: شرق سوهاج ــ الغردقة – سهل حشيش ــ سفاجا.

• (150) شركة وطنية و(100 ألف) عامل ومهندس مصرى يعمل بمسار الخط الأخضر لضمان الانتهاء منه فى الموعد المحدد.

• مقرر توريد (35) قطار بضائع كهربائى سريع للعمل على الشبكة الجديدة.

• يستهدف المشروع مضاعفة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من (6%) إلى (12%؜) بحلول 2030.

• مقرر تدشين عدد من الخطوط الجديدة بإجمالى أطوال (1000) كم فى الخطة المستقبلية للمشروع الجديد.