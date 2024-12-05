كامل الوزير يبحث مع شركة سكك حديد إيطاليا عرض تشغيل القطار الكهربائى السريع بمصر

كتب سيد الخلفاوى

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءاً موسعاً مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

جاء ذلك على هامش مراسم الاحتفال بتشغيل خط الرور المصري الإيطالى، بإيطاليا، حيث أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ( النقل الذكي على الطرق ومترو الانفاق والسكك الحديدية والنقل البحري ) مؤكدا على التطلع لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة.

وتباحث الجانبان حول المناقشات الجارية حاليا بين وزارة النقل المصرية و شركة سكك حديد ايطاليا لبحث امكانية قيام الشركة بتقديم عرض لادارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر وكذلك المباحثات الخاصة بمشاركة شركة سالشيف مع شركة ايرتراك التابعة لهيئة السكك الحديدية المصرية لانشاء شركة متخصصة في تجديدات السكك الحديدية بحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتى تصل الى حوالى 2000 كيلو متر او انشاء الخطوط الجديدة بالاضافة الى ⁠التعاون مع شركة ميرمك الايطالية في مجالات السكك المختلفة مثل توريد ماكينة فحص السكة وتطوير نظم الاشارات بخط الفردان بئر العبد واهمية قيام الشركة بإنشاء مصنع كبير لانظمة الاشارات في مصر بهدف توطين مثل هذه الصناعات عالية التكنولوجيا في مصر لتقليل الاعتماد على المكون الاجنبي بالاضافة إلى جعل مصر مركز إقليمي للشركة في مثل هذه الصناعات.