سعر السكر على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر 2024.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السكر على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر 2024، بجانب توفير العديد من السلع الأخرى، حيث يتم صرف السلع لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وطرح السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

على جانب آخر، يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، سوق اليوم الواحد في محافظة البحيرة ضمن جولة الوزير لتفقد مشروعات الوزارة بالمحافظة، ومنافذ توزيع السلع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في إطار حرص الوزير على الاطمئنان في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات بحضور دكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما سيتفقد صومعة تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي.