وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالبحيرة غداً

كتب مدحت وهبة

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الخميس 12 ديسمبر 2024، سوق اليوم الواحد في محافظة البحيرة ضمن جولة الوزير لتفقد مشروعات الوزارة بالمحافظة، ومنافذ توزيع السلع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في إطار حرص الوزير على الاطمئنان في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات بحضور دكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما سيتفقد صومعة تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي.

ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق سوق اليوم الواحد، على مدار الأسابيع الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين طوال الوقت، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية ثم انتشرت في العديد من المحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة بأسعار مخفضة، وتشهد أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.