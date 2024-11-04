طرح زيت الطعام على بطاقات التموين ضمن مقررات نوفمبر 2024.. اعرف الأسعار

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر نوفمبر 2024، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة وهو 50 جنيها شهريا، كما يتم طرح عبوة زيت الطعام زنه 800 جرام بسعر 30 جنيها على البطاقة، بالإضافة إلى توفير العديد من السلع الأساسية الأخرى على بطاقات التموين.



ويأتى ذلك فى الوقت الذى شدد فيه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بالرقابة على جميع مكاتب التموين بالمحافظات لضمان الشفافية والعدالة فى توزيع الدعم، مع توجيه مديرى المديريات التموينية بالمرور الدورى والميدانى على مكاتب التموين للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين بإنتظام كما أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين ومباحث التموين، والإدارة المركزية للرقابة لضمان تنفيذ القوانين وتحقيق مبدأ النزاهة، حيث يتم التعامل بحزم وقوة مع أى مخالفات قد تحدث من جانب موظفى أو مديرى مكاتب التموين، وعدم التهاون مع المخالفين وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم المستحق.