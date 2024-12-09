10 سلع يوفرها سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية بأسعار مخفضة

كتبت - مرام محمد

افتتحت محافظة الجيزة، سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويوفر السوق، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

وجاءت أسعار أبرز المواد والسلع الغذائية بسوق اليوم الواحد في العمرانية، على النحو التالي:

-الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر".

-مكرونة أنواع (400 جرام) بـ8.5 جنيه.

-السكر بـ30 جنيهًا للكيلو.

-الدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو.

سعر زيت الطعام:

-عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا.

-عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

-عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه.

-عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

-طبق البيض بـ145 جنيهًا.

-اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا.

-الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا.

أسعار الأجبان:

-جبنة اسطبولي بـ95 جنيهًا للكيلو.

-جبنة براميلي بـ95 جنيهًا للكيلو.

-جبنة ملح خفيف بـ100 جنيه للكيلو.

-جبنة دمياطي بـ95 جنيهًا للكيلو.

-جبنة بالقشطة بـ65 جنيهًا للكيلو.

-جبنة كيري بـ65 جنيهًا للكيلو.

أسعار البقوليات:

-كيس لوبيا (400 جم) بـ35 جنيهًا.

-كيس فاصوليا بيضاء (400 جم) بـ39 جنيهًا.

-كيس عدس بجبة (400 جم) بـ25 جنيهًا.

-كيس عدس أصفر (400 جم) بـ25 جنيهًا.

--كيس أرز بسمتي (1 كجم) بـ62 جنيهًا.

أسعار الخضراوات:

-كيلو الطماطم بـ6 جنيهات.

-2 كيلو بطاطس "شبكة" بـ25 جنيهًا.

-كيلو الخيار بـ18 جنيهًا.

-2 كيلو بصل أحمر "شبكة" بـ27 جنيهًا.

-كيلو الليمون بـ30 جنيهًا.

-كيلو الكوسة بـ15 جنيهًا.

-كيلو الفلفل الرومي بـ17 جنيهًا.

-كيلو الباذنجان الأبيض أو العروس بـ12 جنيهًا.

-كيلو الباذنجان الرومي بـ8 جنيهات.

-كيلو البطاطا بـ10 جنيهات.

-كيلو الجزر بـ15 جنيهًا.

-كيلو فلفل الألوان بـ50 جنيهًا.

-كيلو الفاصوليا بـ15 جنيهًا.

-كيلو القلقاس بـ25 جنيهًا.