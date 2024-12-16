انطلاق امتحانات برنامج التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة العريش للعام الجامعي 2024/2025

العريش ـ محمد حسين

انطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025 لطلاب برنامج التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة العريش ، وذلك بمختلف كليات الجامعة، وسط أجواء تنظيمية وإجراءات مُحكمة لضمان سير الامتحانات بانسيابية ودقة، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش.

أكد الدكتور حسن الدمرداش أن الجامعة استعدت بشكل كامل لاستقبال الطلاب في هذه الامتحانات، حيث تم تجهيز اللجان بكافة الإمكانيات المطلوبة لضمان راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مضيفًا: "حرصنا على توفير بيئة تعليمية مناسبة تُمكّن الطلاب من تقديم أفضل أداء لديهم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سير العملية الامتحانية وفق المعايير الأكاديمية والإدارية المعتمدة."

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جميع لجان الامتحانات تم تزويدها بلوحات إرشادية تضم أسماء وأرقام جلوس الطلاب، بما يسهل على الجميع الوصول إلى أماكنهم بسرعة ودون عناء، بالإضافة إلى ضمان وجود طاقم إداري وتنفيذي مؤهل للإجابة على أي استفسارات قد تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

وخلال جولة تفقدية قام بها رئيس الجامعة، برفقة عمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، تابع الدكتور الدمرداش سير العملية الامتحانية واطمأن على التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات التي تم وضعها مسبقًا.

وأشاد بالانضباط الذي شهده داخل اللجان والتنظيم الدقيق الذي يعكس جهود إدارات الكليات في الإعداد لهذه المرحلة الهامة من العام الجامعي.

وأوضح الدكتور الدمرداش أن الجامعة وفرت أيضًا كل الاحتياجات اللوجستية اللازمة لدعم الطلاب خلال فترة الامتحانات، من حيث توفير التهوية المناسبة داخل اللجان، وتجهيز القاعات بكافة الوسائل اللازمة، مع تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة لضمان بيئة آمنة.

وفي ختام الجولة، توجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لجميع القائمين على العملية الامتحانية، مشيدًا بدورهم الكبير في ضمان نجاح هذه التجربة. كما تقدم بخالص التهاني القلبية للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم، قائلاً: "أنتم أمل المستقبل، ونعمل جاهدين لتقديم كل ما يسهم في تحقيق طموحاتكم الأكاديمية."

