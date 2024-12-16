انطلاق المشروع القومي للياقة البدنية لكبار السن في شمال سيناء

شمال سيناء – محمد حسين

انطلقت تدريبات المشروع القومي للياقة البدنية لكبار السن، المعروف باسم "الرواد"، تحت شعار “لياقة كل المصريين” في محافظة شمال سيناء.

قال إيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه يهدف المشروع، الذي تُشرف عليه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ممثلة بالإدارة العامة للقاعدة الشعبية، إلى تحسين صحة ولياقة كبار السن من خلال تعزيز النشاط البدني وتشجيعهم على تبني أسلوب حياة صحي.

وأشار إلى أنه يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ويُقام على ملاعب مركز شباب مدينة العريش، وتُخصص التدريبات يومين أسبوعيًا، حيث يلتقي المشاركون في أجواء رياضية مفتوحة لتحسين لياقتهم البدنية.

واوضح أن أهداف المشروع تحسين الصحة البدنية والنفسية، ويركز المشروع على تحقيق عدة أهداف، أبرزهاتعزيز النشاط البدني بين كبار السن، وتحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، ودعم الروابط الاجتماعية بين كبار السن من خلال الأنشطة الجماعية، ونشر الوعي بأهمية الرياضة كأسلوب حياة.

وتابع أنه شهدت التدريبات منذ انطلاقها إقبالًا كبيرًا من كبار السن في شمال سيناء، حيث أبدى المشاركون حماسًا كبيرًا واهتمامًا بتطوير لياقتهم البدنية.

ووجه الدعوة لجميع كبار السن للانضمام إلى تدريبات المشروع والاستفادة من الأنشطة المتاحة مؤكدا انه يأتي هذا المشروع كجزء من جهود الوزارة لتعزيز مفهوم الرياضة للجميع وتوسيع قاعدة الممارسين للنشاط الرياضي في مصر.