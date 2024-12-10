امتحانات الترم الأول.. المديريات التعليمية تجهز الأسئلة وتطبعها

كتب محمود طه حسين

استعدادا لامتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية التى تبدأ 11 يناير المقبل، تواصل المديريات التعليمية والإدارات تجهيز الأسئلة وطباعتها وأيضا تجهيز اللجان الامتحانية، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية الحفاظ على سرية الأسئلة سواء أثناء اختيارها ووضعها وأيضا أثناء الطباعة وتظريفها، مشددة على أن كل وكيل وزارة مسئول عن عقد امتحانات آمنة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تعقد على مستوى المديريات والإدارات التعليمية حيث تم وضع الأسئلة لصفوف النقل من خلال الإدارات التعليمية والمدارس كما أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية تم وضعها على مستوى المديريات التعليمية، كما أن كل مديرية حددت طريقة عقد الامتحان سواء من خلال دمج ورقة الأسئلة مع الإجابة نظام البوكليت أو النظام القديم من خلال ورقة أسئلة وإجابة.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.