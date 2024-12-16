أعراض تكشف إصابة ابنك بالاكتئاب.. وطرق علاج فعالة

كتب – حسام الشقويرى

غالبًا ما يكون المراهقون متقلبين المزاج، ولهذا السبب من السهل تجاهل العلامات التي تشير إلى أنهم مصابون بالاكتئاب ويحتاجون إلى المساعدة، وتشمل أعراض الاكتئاب لدى المراهقين أشياء مثل تجنب الخروج مع الأصدقاء والعائلة والشعور بالحزن أو الغضب، وقد تكون أيضًا عدم الأداء الجيد في المدرسة والنوم كثيرًا وتناول الطعام أكثر أو أقل من المعتاد من العلامات، وفقا لما نشره موقع childmind.

إذا لاحظت أن طفلك المراهق أصبح في حالة ضيق وفقد الاهتمام بالأشياء التي كان يحب القيام بها، فقد يكون مكتئبًا. وقد لا يدرك المراهق حتى أنه مكتئب، وهناك نوعان رئيسيان من الاكتئاب. الاضطراب الاكتئابي الشديد هو الأكثر شيوعًا. يحدث هذا عندما يعاني الطفل من فترات سيئة من الاكتئاب لعدة أشهر.

الاكتئاب المزمن، وهو النوع الآخر، أخف، ولكنه قد يستمر لسنوات. نظرًا لأن الاكتئاب يسبب انخفاض الطاقة ومشاكل في التركيز، فقد يكون له تأثير سلبي على المدرسة والصداقات، وهذا بدوره يمكن أن يسبب انخفاض احترام الذات، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاكتئاب، ويمكن أن يؤدي الشعور السيئ تجاه نفسك أيضًا إلى القلق.

ويعد العلاج المبكر أمرًا مهمًا لتجنب الآثار طويلة المدى للاكتئاب، فالعلاج الأكثر شيوعًا هو العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، والذي يهدف إلى تغيير التفكير السلبي الذي يعلق به المراهق، ويعلم الأطفال طرق ملاحظة المشاعر المزعجة وتغييرها، ويمكن إضافة أدوية مضادة للاكتئاب إلى العلاج، وغالبًا ما يكون الجمع أفضل من أي علاج على حدة.

ونظرًا لأن المراهقين غالبًا ما يكونون متقلبي المزاج، فقد يكون من الصعب التعرف على إصابة طفلك بالاكتئاب وقد يحتاج إلى المساعدة. أول ما يلاحظه الناس هو الانسحاب، أو عندما يتوقف المراهق عن القيام بالأشياء التي يحب القيام بها عادةً. قد تكون هناك تغييرات أخرى في مزاجهم، بما في ذلك الحزن أو الانفعال. أو في سلوكهم، بما في ذلك الشهية ومستوى الطاقة وأنماط النوم والأداء الأكاديمي. إذا كانت العديد من هذه الأعراض موجودة، فكن يقظًا بشأن احتمالية إصابة المراهقين بالاكتئاب .

وهذا مهم بشكل خاص لأنه بحلول الوقت الذي يلاحظ فيه أفراد الأسرة وغيرهم من الأشخاص المحيطين بالمراهق افتقاره إلى الاهتمام بمعظم الأشياء - أو ما نسميه انعدام المتعة - يكون عادة قد عانى من الاكتئاب لبعض الوقت. الاكتئاب هو اضطراب داخلي، أي اضطراب يزعج الحياة العاطفية للمريض، وليس اضطرابًا خارجيًا، والذي يأخذ شكل سلوك مزعج أو إشكالي. وعلى هذا النحو، يستغرق الأمر بعض الوقت ليس فقط حتى يدرك الآخرون ذلك، ولكن غالبًا ما يستغرق المريض نفسه بعض الوقت ليدرك أن تفكيره واستجاباته العاطفية مضطربة.

ولكن من الواضح أن هناك نوعين من الاكتئاب. ففي الاضطراب الاكتئابي الشديد ـ وهو الشكل الأكثر شيوعاً من أشكال الاكتئاب ـ تظهر الأعراض في نوبات شديدة قد تستمر من سبعة إلى تسعة أشهر. ولكن هناك أيضاً شكلا آخر من أشكال الاكتئاب يسمى الاكتئاب المزمن، حيث تكون الأعراض أخف، ولكنها تستمر لفترة أطول، بل وربما سنوات. وعلى هذا فإن تجربة الاكتئاب المزمن قد تكون أقل إعاقة للطفل في أي لحظة، ولكن الخطر يكمن في تراكم المزيد من الأضرار وإطالة الوقت الذي يظل فيه الطفل بعيداً عن عملية النمو الصحي.

لماذا يعد التدخل المبكر أمرا بالغ الأهمية؟



عندما يصاب المراهق بالاكتئاب، فإن معاناته ليست السبب الوحيد لأهمية طلب المساعدة. فبالإضافة إلى الاضطراب نفسه، هناك تأثيرات إضافية قد تسبب مشاكل مدى الحياة. فمع أعراض الاكتئاب يأتي انخفاض الطاقة وضعف التركيز، وهما عاملان من المرجح أن يكون لهما تأثير كبير على الأداء الاجتماعي والأكاديمي.

من السهل أن ندرك آثار ضعف الأداء الأكاديمي: فالتخلف الدراسي يقوض ثقة الطفل بنفسه وصورته الذاتية وقد يؤثر على مستقبله إذا طال أمده. ولكن التعلم الاجتماعي لا يقل أهمية عن التعلم الأكاديمي في مرحلة المراهقة. فالعجز في المهارات الاجتماعية لا يضع المراهقين المكتئبين خلف أقرانهم فحسب، بل قد يؤدي في حد ذاته إلى تفاقم الاكتئاب لديهم.

الاكتئاب مع القلق



من المهم أن نفهم أن المراهق الذي يعاني من الاكتئاب قد يصاب أيضًا بالقلق وقد يحتاج إلى العلاج من اضطرابين منفصلين. قد يؤدي الاكتئاب إلى القلق - فالحالة السلبية للعقل لدى المراهق المكتئب تؤدي إلى عدم اليقين. إذا كنت لا تشعر بالرضا عن نفسك أو الثقة أو الأمان أو السلامة، فقد يجد القلق أرضًا خصبة. قد يكون السبب أيضًا هو أن مناطق الدماغ المتأثرة بالقلق والاكتئاب قريبة من بعضها البعض وتتأثر بشكل متبادل.

علاجات الاكتئاب



والمشاركة المبكرة لمقدمي الرعاية الصحية يمكن أن تؤدي إلى تقصير فترة المرض وتقليل احتمالية تفويت دروس الحياة المهمة.

العلاج الأكثر شيوعًا الذي قد يستخدمه أخصائي الصحة النفسية هو شكل من أشكال العلاج السلوكي المعرفي، واعتمادًا على مدى صغر سن الطفل، فقد يتضمن تعليم الوالدين أيضًا. ويعتمد العلاج السلوكي المعرفي على فكرة أن الشخص الذي يعاني من اضطراب المزاج محاصر في نمط سلبي من التفكير. يميل الأطفال المصابون بالاكتئاب إلى تقييم أنفسهم بشكل سلبي، وتفسير تصرفات الآخرين بطريقة سلبية، وافتراض أسوأ نتيجة ممكنة للأحداث. في العلاج السلوكي المعرفي، نعلم المرضى تحدي تلك الأفكار السلبية، والتعرف على النمط وتدريب أنفسهم على التفكير خارجه. وفي كثير من الحالات، نرى تحسنًا حقيقيًا.

إذا كان الاكتئاب متوسطًا إلى شديد، فقد يتضمن العلاج أدوية مثل مضادات الاكتئاب، وعادةً ما يكون الجمع بين العلاج النفسي والأدوية أفضل من استخدام أي منهما بمفرده.