ابدأ علاجه فورا وكن طبيب نفسك.. حقائق عن الاكتئاب لازم تعرفها

كتبت مروة محمود الياس

الاضطراب الاكتئابى أحد أهم الاضطرابات شيوعا والأكثرها تعقيدا في نفس الوقت، يرتبط بهذ الاضطراب الكثير من المفاهيم الخاطئة، وفقا لتقرير نشر في موقع health الطبي، فإن الاكتئاب له الكثير من الأعراض التي تظهر على المريض به، مثل مشاعر الحزن واللامبالاة، فضلا عن العزلة والشعور باليأس، والتغير المزاجى السريع، إضافة إلى حالة من تشتت الفكر واضطراب اتخاذ القرارات، فالاكتئاب يؤثر سلبا على سلوكك بالكامل.

الحقائق الغائبة عن مرضى الاكتئاب

وتابع التقرير أن هناك بعض الحقائق الغائبة عن مرضى الاكتئاب عليهم أن يعرفوها ومنها :