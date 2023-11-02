ابدأ علاجه فورا وكن طبيب نفسك.. حقائق عن الاكتئاب لازم تعرفها

الاضطراب الاكتئابى أحد أهم الاضطرابات شيوعا والأكثرها تعقيدا في نفس الوقت، يرتبط بهذ الاضطراب الكثير من المفاهيم الخاطئة، وفقا لتقرير نشر في موقع health الطبي، فإن الاكتئاب له الكثير من الأعراض التي تظهر على المريض به، مثل مشاعر الحزن واللامبالاة، فضلا عن العزلة والشعور باليأس، والتغير المزاجى السريع، إضافة إلى حالة من تشتت الفكر واضطراب اتخاذ القرارات، فالاكتئاب يؤثر سلبا على سلوكك بالكامل.
الحقائق الغائبة عن مرضى الاكتئاب
وتابع التقرير أن هناك بعض الحقائق الغائبة عن مرضى الاكتئاب عليهم أن يعرفوها ومنها :
- الانسان المكتئب طبيب نفسه فلا علاج أو دواء أو غذاء يمكنه علاج الاكتئاب إلا إذا كانت لديه الإرادة، والمعرفة لإدارة مرضه.
- لا علاج نهائي من الاكتئاب، ولكن تعالج الاعراض وقد تتخلص منها فترات طويلة طالما تلتزم بخطة العلاج المتكاملة مع طبيبك ونفسك.
- كلما بدأت علاج الاكتئاب مبكرا كلما كانت فرص الشفاء والتعامل مع المرض وادارته عالية جدا.
- ادوية الاكتئاب هي أهم جزء في العلاج، ولكن يجب أن تعرف أن مفعولها قد يظهر على المدى الطويل فلا تنتظر نتائج فورية.
- اهتم بنظامك الغذائي فهو مؤثر وبشدة على حالتك المزاجية، وكلما كان صحيا كلما كان فعالا.
- اهتم بالحصول على وزن مثالى لأن السمنة تزيد من خطر الاكتئاب وتعزز اعراضه.
- اهتم بحل أية مشكلة تتعرض لها في حياتك صحية أو نفسية.
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